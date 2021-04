MotoGP, GP Portogallo 2021. Luca Marini: “La pista mi piace molto” (Di martedì 13 aprile 2021) Un sedicesimo ed un diciottesimo posto nelle prime due gare della stagione e della carriera in MotoGP in Qatar per Luca Marini. L’obiettivo del 23enne nativo di Urbino è sicuramente quello di provare a migliorare i propri risultati nella classe regina con il passare delle prove. Occhi puntati sul prossimo week-end: c’è il GP del Portogallo sul circuito di Portimao. Una pista sulla quale il portacolori della Ducati marchiata Sky VR46 Avintia si è ben disimpegnato nella passata stagione in sella alla Moto2, centrando un ottimo podio. Le sue parole riportate dall’ANSA alla vigilia: “Sarà un weekend interessante: per la prima volta girerò con la MotoGP su una pista che non è il Qatar. Partiremo dalla base di Losail con l’obiettivo di fare ancora un piccolo step sull’ultima ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Un sedicesimo ed un diciottesimo posto nelle prime due gare della stagione e della carriera inin Qatar per. L’obiettivo del 23enne nativo di Urbino è sicuramente quello di provare a migliorare i propri risultati nella classe regina con il passare delle prove. Occhi puntati sul prossimo week-end: c’è il GP delsul circuito di Portimao. Unasulla quale il portacolori della Ducati marchiata Sky VR46 Avintia si è ben disimpegnato nella passata stagione in sella alla Moto2, centrando un ottimo podio. Le sue parole riportate dall’ANSA alla vigilia: “Sarà un weekend interessante: per la prima volta girerò con lasu unache non è il Qatar. Partiremo dalla base di Losail con l’obiettivo di fare ancora un piccolo step sull’ultima ...

