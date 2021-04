Minneapolis | il video dell’uccisione del 20enne afroamericano Daunte Wright ripreso dalla bodycam dell’agente

(Di martedì 13 aprile 2021) La polizia diha diffuso ildellaindossata dall’agente che, domenica 11 aprile, ha ucciso con un colpo di pistola un ragazzo nero di 20 anni,. Il filmato mostra prima i poliziotti mentre arrestano. Il giovane poi tenta poi la fuga, rientrando in auto. A quel punto, le immagini diventano mosse e confuse, ma si sente l’agente che grida “taser, taser” (taser è un dispositivo elettrico che blocca i muscoli di una persona, impedendone i movimenti). La poliziotta però dopo spara un colpo, uccidendo il. L’agente che ha aperto il fuoco è stata identificata come Kim Potter, che ha alle spalle 26 anni di servizio. La donna è stata messa in congedo amministrativo. I fatti giungono mentre aè in ...

Advertising

SkyTG24 : Dopo la morte di George Floyd un altro caso rischia d'incendiare #Minneapolis: un 20enne afroamericano è stato ucci… - cocozcat : RT @SkyTG24: Dopo la morte di George Floyd un altro caso rischia d'incendiare #Minneapolis: un 20enne afroamericano è stato ucciso da una p… - LaStampaTV : VIDEO | Minneapolis, Biden lancia un appello alla calma: 'Il dolore non giustifica la violenza' - martelli024 : RT @SkyTG24: Dopo la morte di George Floyd un altro caso rischia d'incendiare #Minneapolis: un 20enne afroamericano è stato ucciso da una p… - Falco2000_ : RT @SkyTG24: Dopo la morte di George Floyd un altro caso rischia d'incendiare #Minneapolis: un 20enne afroamericano è stato ucciso da una p… -

Ultime Notizie dalla rete : Minneapolis video

La Sicilia

... 20enne afroamericano, proprio nei giorni in cui asi sta svolgendo il processo all'agente che uccise George Floyd. Il ventenne era stato fermato per una violazione del codice stradale. ...Decine di arresti tra i manifestanti scesi in piazza vicinodopo l' uccisione di un 20enne afroamericano da parte di una agente di polizia. Le forze ... Nelshock diffuso dalle forze ...E' stata una notte di scontri e proteste quella di Minneapolis, dove è stato ucciso dalla polizia ... dove molti agenti sono intervenuti lanciando gas lacrimogeni per disperdere la folla. Il video e l ...Decine di manifestanti si sono riuniti fuori dalla stazione di polizia di Brooklyn Center nella periferia di Minneapolis, e nonostante il coprifuoco stabilito dalle autorità locali per evitare altri d ...