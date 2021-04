Marangon | “Corsa Champions | quattro punti con Inter e Lazio per il Napoli”

(Di martedì 13 aprile 2021) Lucianoex calciatore dela Radio Punto Nuovo parla dellae delle prossime sfide con. Raggiungere la qualificazioneLeague per ildi Gennaro Gattuso sarebbe una vera impresa, ne è convinto anche Giuseppe Bruscolotti. Diha parlato anche Lucianoche ha detto: “Ormai l’ha vinto lo scudetto, per me tutte sono squadre che possono arrivare in. A parte l’Atalanta, le squadre si equivalgono. A parte la gara con la Juve, ilha trovato una quadratura e i risultati“. Ilnelle prossime due partite si gioca molto, dato che sfida ...

Inoltre, Marangon, ha aggiunto: "Inter e Lazio? L'Inter ha ..."