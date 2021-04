LIVE Berrettini-Davidovich Fokina | Masters1000 Montecarlo in DIRETTA | ora Tsitsipas | poi il romano

(Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RAMOS VINOLAS LADI SONEGO-FUCSOVICS LADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ 14.30 Ben ritrovati. Sta per iniziare il match tra il grecoed il russo Karatsev. Al termine toccherà a Matteo. 9.20 Buongiorno. Il match tra Matteosarà il quarto dalle 11.00 sul campo Rainier III.: programma, orario, tv, streaming...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

RISULTATI FOGNINI - KECMANOVIC 6 - 2, 7 - 5 SINNER - RAMOS VINOLAS 6 - 3, 6 - 4 CECCHINATO - KOEPFER 6 - ... - Kecmanovic Auger Aliassime - Garin Tsitsipas - Karatsev Davidovich Fokina - ... Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Alejandro Davidovich Fokina, sfida valida per il secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo. Per l'azzurro si tratta del ...