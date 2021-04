La falla delle mascherine dalla Cina irregolari: maxi-sequestro di Ffp2 ed Ffp3. I 12 modelli bloccati dalle Asl (Di martedì 13 aprile 2021) Che nei primi mesi della pandemia di Coronavirus in Italia siano arrivati dalla Cina diversi lotti di mascherine Ffp2 e Ffp3 non conformi agli standard di sicurezza europei più che un sospetto è ormai un fatto consolidato. Ma il quadro emerso dalle indagini della Procura di Gorizia restituisce una situazione più allarmante del previsto, tant’è che in tutta Italia si è disposto l’immediato blocco dell’utilizzo e il richiamo di 12 modelli indicati dalla Procura. 65 milioni di pezzi depositati nei centri di stoccaggio sono già stati bloccati alla fine di marzo. Ma la falla è estremamente più vasta. Sono infatti 250 milioni le mascherine importate dalla Cina e ... Leggi su open.online (Di martedì 13 aprile 2021) Che nei primi mesi della pandemia di Coronavirus in Italia siano arrivatidiversi lotti dinon conformi agli standard di sicurezza europei più che un sospetto è ormai un fatto consolidato. Ma il quadro emersoindagini della Procura di Gorizia restituisce una situazione più allarmante del previsto, tant’è che in tutta Italia si è disposto l’immediato blocco dell’utilizzo e il richiamo di 12indicatiProcura. 65 milioni di pezzi depositati nei centri di stoccaggio sono già statialla fine di marzo. Ma laè estremamente più vasta. Sono infatti 250 milioni leimportatee ...

