(Di martedì 13 aprile 2021) Ladelnon è un elemento trascurabile. Sia sul piano pratico – nella gestione della terapia e nella riduzione degli, da parte di tutti gli attori in campo – sia sul piano emotivo e dizione rispetto al medicinale: per 7 pazienti su 10, infatti, il packaging aiuta a sentirsi sicuri di gestire in maniera adeguata la propria terapia. Sono alcuni elementi che emergono dall’indagine di Doxapharma, promossa da Teva Italia, e condotta su circa 400 medici, farmacisti e pazienti sul territorio italiano, per valutare le reazioni e le opinioni di fronte ai cambiamenti che l’azienda ha deciso di introdurre nella grafica delle confezioni. I dati e il restyling delle confezioni sono stati presentati oggi al digital talk “Teva per te. Quando il design è al servizio della salute”, all’interno ...

Advertising

zazoomblog : la confezione del farmaco conta riduce errori e rassicura - #confezione #farmaco #conta #riduce - giornaleradiofm : Farmaci: la confezione conta, riduce errori e rassicura: Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) - La confezione del farma… - italiaserait : la confezione del farmaco conta, riduce errori e rassicura - TV7Benevento : la confezione del farmaco conta, riduce errori e rassicura... - lifestyleblogit : la confezione del farmaco conta, riduce errori e rassicura - -

Ultime Notizie dalla rete : confezione del

Metro

Roma, 13 apr. - Lafarmaco non è un elemento trascurabile. Sia sul piano pratico - nella gestione della terapia e nella riduzione degli errori, da parte di tutti gli attori in campo - sia sul piano ...La facile riconoscibilità dellasuo contenuto, la continuità dell'aspetto esteriore ha la medesima importanza della qualità della composizione e della qualità produttiva. Sosteniamo ...Quando il design è al servizio della salute’, all’interno dell’edizione 2021 del Fuorisalone, la nuova veste grafica delle sue confezioni e dato il via a una campagna di informazione – ‘Teva per te’ – ...La confezione del farmaco non è un elemento trascurabile. Sia sul piano pratico - nella gestione della terapia e nella riduzione degli errori, da parte di tutti gli attori in campo - sia sul piano emo ...