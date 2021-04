Governare il futuro. Intelligenza artificiale e parità di genere: non ci siamo (Di martedì 13 aprile 2021) Nel luglio del 2020 un incidente nei cieli inglesi, valutato come serio dalle autorità dell’aviazione civile, ha confermato che software e intelligenze artificiali perpetuano e amplificano le tante discriminazioni di genere che continuano a albergare nella nostra società. E nelle scorse settimane dei ricercatori universitari hanno messo nero su bianco – non per la prima volta – che gli algoritmi di Facebook che decidono quale pubblicità proporre a ciascuno di noi discriminano tra uomini e donne. Un volo della compagnia aerea TUI tra Birmingham e Maiorca ha rischiato il peggio, in fase di decollo, lo scorso mese di luglio perché il computer di bordo ha suggerito ai piloti di usare meno potenza di quella che sarebbe stata effettivamente necessaria. Lo certifica l’autorità inglese sulla sicurezza aerea in un rapporto appena pubblicato. All’origine dell’incidente la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) Nel luglio del 2020 un incidente nei cieli inglesi, valutato come serio dalle autorità dell’aviazione civile, ha confermato che software e intelligenze artificiali perpetuano e amplificano le tante discriminazioni diche continuano a albergare nella nostra società. E nelle scorse settimane dei ricercatori universitari hanno messo nero su bianco – non per la prima volta – che gli algoritmi di Facebook che decidono quale pubblicità proporre a ciascuno di noi discriminano tra uomini e donne. Un volo della compagnia aerea TUI tra Birmingham e Maiorca ha rischiato il peggio, in fase di decollo, lo scorso mese di luglio perché il computer di bordo ha suggerito ai piloti di usare meno potenza di quella che sarebbe stata effettivamente necessaria. Lo certifica l’autorità inglese sulla sicurezza aerea in un rapporto appena pubblicato. All’origine dell’incidente la ...

Gli algoritmi di Facebook, quindi, nell'identificare il target dei destinatari degli annunci in questione, nella sostanza, utilizzerebbero la situazione attuale per decidere a chi mostrare gli annunci ...

