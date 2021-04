Gli italiani acquistano sempre più smartphone online: ecco i più ricercatiHDblog.it (Di martedì 13 aprile 2021) Se da un lato il mercato fisico degli smartphone ha fatto registrare risultati altalenanti lo scorso anno, decisamente influenzato dalla pandemia da COVID-19 che ha costretto alla chiusura temporanea di molte attività commerciali, l’interesse online ha mostrato invece una decisa crescita in Italia, una tendenza confermata anche nel primo trimestre del 2021. Secondo quanto rilevato da una ricerca effettuata da Idealo, nei primi tre mesi dell’anno c’è stato un incremento delle intenzioni di acquisto dell’11,6% rispetto allo stesso periodo del 2020, con un picco del 22,6% registrato a marzo. A sostenere questo aumento è stato principalmente lo shopping online, resosi maggiormente necessario durante i periodi di lockdown. Secondo la ricerca, due italiani su tre utilizzano lo smartphone per lo shopping ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 aprile 2021) Se da un lato il mercato fisico degliha fatto registrare risultati altalenanti lo scorso anno, decisamente influenzato dalla pandemia da COVID-19 che ha costretto alla chiusura temporanea di molte attività commerciali, l’interesseha mostrato invece una decisa crescita in Italia, una tendenza confermata anche nel primo trimestre del 2021. Secondo quanto rilevato da una ricerca effettuata da Idealo, nei primi tre mesi dell’anno c’è stato un incremento delle intenzioni di acquisto dell’11,6% rispetto allo stesso periodo del 2020, con un picco del 22,6% registrato a marzo. A sostenere questo aumento è stato principalmente lo shopping, resosi maggiormente necessario durante i periodi di lockdown. Secondo la ricerca, duesu tre utilizzano loper lo shopping ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Lavoro, Coldiretti toscana: 'Esonero contributivo al via' ...del lavoro e permettere alle loro imprese agricole di vedere a prezzi fortemente concorrenziali proprio con quelli italiani. A pesare sulle imprese agricole - continua la Coldiretti - sono anche gli ...

Le Fate Ignoranti: annunciato il cast della serie tv Sarà composta da otto episodi e avrà un cast corale, composta da famosi attori italiani. Le Fate ... Scopriamo chi sono gli attori coinvolti nel cast e i personaggi che interpreteranno. Cast Le Fate ...

Gli italiani: «La tutela dell’ambiente prima della crescita dell’occupazione» Il Sole 24 ORE Napoli, in crisi il servizio di trasporto scolastico: «Oltre al Covid anche gli abusivi» A causa dell'andamento a singhiozzo che ha visto aprire e chiudere gli istituti scolastici con una certa frequenza ... in termini di tutele e riconoscimenti: «In altre parti d'Italia il servizio dello ...

Editoria: Aie entra tra gli enti promotori di BookCity Roma, 13 apr. (Adnkronos) - L’Associazione Italiana Editori (Aie) sarà tra gli enti promotori di BookCity Milano, il festival diffuso che si terrà nel capoluogo lombardo dal 17 al 21 novembre. Il coin ...

