Gianluigi Torzi: spiccato l'arresto per "l'affare Becciu" (Di martedì 13 aprile 2021) Era una notizia che si aspettava da un momento all'altro. La procura di Roma ha emesso mandato di arresto per Gianluigi Torzi, attualmente irreperibile, anche se si presume che sia a Londra. L'inchiesta nella quale il consulente finanziario molisano è coinvolto è sempre quella relativa ai traffici imputati al cardinale Becciu e alla Segreteria di

