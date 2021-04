Figc: ok doppio tesseramento calciatore - arbitro (Di martedì 13 aprile 2021) Il Consiglio della Figc ha approvato, con l'astensione dei consiglieri della LND, la modifica dell'articolo 40 comma 1 delle Noif, a far data dal primo luglio 2021. La novità permette di istituire il ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Il Consiglio dellaha approvato, con l'astensione dei consiglieri della LND, la modifica dell'articolo 40 comma 1 delle Noif, a far data dal primo luglio 2021. La novità permette di istituire il ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Figc: ok doppio tesseramento calciatore-arbitro Trentalange 'Novità che farà bene a tutto il movimento' - Zelgadis265 : RT @sportface2016: Le parole di #Trentalange sul via libera al doppio tesseramento calciatore-arbitro - sportface2016 : Le parole di #Trentalange sul via libera al doppio tesseramento calciatore-arbitro - apetrazzuolo : NEWS - FIGC, via libera al doppio tesseramento calciatore-arbitro - ScalabroFS : RT @FIGC: Al via il raduno della Nazionale di #futsal guidata dal Ct #Bellarte. Oggi doppio allenamento a Prato, domani partenza per Liegi,… -