'Epic vuole trasformare l'App Store in un mercato delle pulci' (Di martedì 13 aprile 2021) Con l'avvicinarsi del lancio di App Tracking Transparency con iOS 14.5, Apple continua a difendere la sua posizione in merito alla tutela della privacy e in una nuova intervista con Toronto Star, il CEO di Apple Tim Cook ha discusso della trasparenza del monitoraggio delle app, nonché della battaglia legale in corso tra Apple e Epic Games. Per quanto riguarda la motivazione alla base della trasparenza del tracciamento delle app e l'ampia attenzione di Apple sulla privacy in generale, Cook ha affermato che è importante che gli utenti abbiano il controllo sui propri dati perché "ci sono più informazioni su di voi sul telefono che a casa vostra". "I tuoi documenti bancari, le tue cartelle cliniche, le tue conversazioni con amici e familiari, colleghi di lavoro: tutte queste informazioni sono sul tuo telefono. E quindi sentiamo un enorme ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 aprile 2021) Con l'avvicinarsi del lancio di App Tracking Transparency con iOS 14.5, Apple continua a difendere la sua posizione in merito alla tutela della privacy e in una nuova intervista con Toronto Star, il CEO di Apple Tim Cook ha discusso della trasparenza del monitoraggioapp, nonché della battaglia legale in corso tra Apple eGames. Per quanto riguarda la motivazione alla base della trasparenza del tracciamentoapp e l'ampia attenzione di Apple sulla privacy in generale, Cook ha affermato che è importante che gli utenti abbiano il controllo sui propri dati perché "ci sono più informazioni su di voi sul telefono che a casa vostra". "I tuoi documenti bancari, le tue cartelle cliniche, le tue conversazioni con amici e familiari, colleghi di lavoro: tutte queste informazioni sono sul tuo telefono. E quindi sentiamo un enorme ...

