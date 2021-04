Detto Fatto, Bianca Guaccero non è in studio: sostituita da Carla Gozzi e Jonathan Kashanian. Ecco perché e come sta (Di martedì 13 aprile 2021) Detto Fatto, Bianca Guaccero non è in studio, sarà sostituita da Carla Gozzi e Jonathan Kashanian. La conduttrice è risultata infatti positiva al Coronavirus e quindi non potrà fare come di consueto gli “onori di casa”. L’annuncio è arrivato ieri da parte della stessa showgirl che dunque per un po’ non sarà al timone della trasmissione. Detto Fatto, Bianca Guaccero non è in studio: «Ho il covid» L’annuncio della positività al Coronavirus di Bianca Guaccero è arrivato ieri ed è stata la stessa Guaccero a rivelarlo. «Purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus. Sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021)non è in, saràda. La conduttrice è risultata infatti positiva al Coronavirus e quindi non potrà faredi consueto gli “onori di casa”. L’annuncio è arrivato ieri da parte della stessa showgirl che dunque per un po’ non sarà al timone della trasmissione.non è in: «Ho il covid» L’annuncio della positività al Coronavirus diè arrivato ieri ed è stata la stessaa rivelarlo. «Purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus. Sono ...

