Denaro, tempo e amore a chi ne ha bisogno (Di martedì 13 aprile 2021) Oggi chiunque può diventare un volontario. Non esiste un limite o un minimo di età. Non bisogna avere titoli importanti. È sufficiente essere dotati di buona volontà e di tanto amore per il prossimo. ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 13 aprile 2021) Oggi chiunque può diventare un volontario. Non esiste un limite o un minimo di età. Non bisogna avere titoli importanti. È sufficiente essere dotati di buona volontà e di tantoper il prossimo. ...

Advertising

EditriceEuroit1 : RICORDIAMO CHE PER TUTTI GLI ABBONATI È ATTIVO IL SERVIZIO DI C?O?N?S?U?L?E?N?Z?A? ?G?R?A?T?U?I?T?O? RISPARMIA TEMP… - CarriaggioM : RT @franzmakk: Per chi, distrattamente, non abbia seguito #Reportrai3 del 12 aprile. La fede e il denaro. Connubio insolito, ma poi non pi… - franzmakk : Per chi, distrattamente, non abbia seguito #Reportrai3 del 12 aprile. La fede e il denaro. Connubio insolito, ma p… - bellabravait : «'Il tempo è denaro', dice un proverbio e bisogna darsi da fare perché fruttifichi al massimo! Il proverbio latino… - palosu1 : @CNRsocial_ @MC_Carro @MessaCristina Tutti i'Ricercatori'CNR sono pagati per farlo e farlo bene!Pagati dalla Comuni… -