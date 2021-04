Covid-19, ancora un decesso al “San Pio”: 89 i pazienti ricoverati (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – ancora una decesso, per cause legate al Covid-19, all’Ospedale “San Pio” di Benevento. A perdere la vita nei reparti Covid del principale nosocomio sannita è un uomo di 67 anni residente a San Giorgio del Sannio. Oltre al decesso si registra la dimissione dall’ospedale di via Pacevecchia, per due persone, entrambe residenti nella Provincia di Benevento. Attualmente i pazienti positivi che necessitano dell’ospedalizzazione sono 89. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –una, per cause legate al-19, all’Ospedale “San Pio” di Benevento. A perdere la vita nei repartidel principale nosocomio sannita è un uomo di 67 anni residente a San Giorgio del Sannio. Oltre alsi registra la dimissione dall’ospedale di via Pacevecchia, per due persone, entrambe residenti nella Provincia di Benevento. Attualmente ipositivi che necessitano dell’ospedalizzazione sono 89. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

