Cormezz | a Gattuso il merito di aver rivisto le gerarchie

(Di martedì 13 aprile 2021) Monica Scozzafava, sul Corriere del Mezzogiorno, tesse l’elogio delle persone che sanno cambiare le proprie idee senza innamorarsene e in questa categoria fa rientrare il tecnico del Napoli Rinoche è stato in grado di rivedere ledella sua squadra non appena ha riavuto a disposizione l’organico al completo L’asticella si è di nuovo alzata in casa Napoli, e il cambio degli uomini (anche quelli chiave) ha sortito un effetto benefico sulla maturità della squadra. Il tempo del resto stringe, di fronte al broncio di chi sta fuori, è stato più utile girarsi dall’altra parte. Tanti i ruoli chiave in cui sono state sovvertite le: Bakayoko-Demme, Osimhen-Mertens. Le persone intelligenti cambiano idea, non si innamorano delle proprie convinzioni, scrive Monica Scozzafava sul Corriere del ...

... recuperati gli infortunati,lavora alacremente per portare a casa l'obbiettivo. Ma, come scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno , farlo con l'ombra di Sarri sul collo non è ...Senza il senegalese il Napoli ha subito dodici reti; soltanto due nelle quattro partite in cui inveceha potuto contare su di lui. Se si è parlato tanto delle assenze in attacco che hanno penalizzato il Napoli, numeri alla mano non si può non considerare anche quelle del reparto difensivo Il ...Monica Scozzafava, sul Corriere del Mezzogiorno, tesse l’elogio delle persone che sanno cambiare le proprie idee senza innamorarsene e in questa categoria fa rientrare il tecnico del Napoli Rino ...Juventus-Napoli è la madre di tutte le partite e nessun pronostico è semplice per cui c'è da aspettarsi anche un risultato a parti invertite ...