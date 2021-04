Coni | eletti atleti e tecnici in vista del voto per il presidente | primo round a Malagò

(Di martedì 13 aprile 2021) Si sono concluse alle elezioni per i nove rappresentanti deglie deiche siederanno nel prossimo consiglio nazionale, il cui- decisamente importante - compito sarà quello ...

Advertising

giomalago : Complimenti a Filippo Mondelli, @Mascia80, Tatiana Andreoli, Federico Pellegrino, Anna Cappellini, @Molfettatkd, El… - giuseppegambero : RT @giomalago: Complimenti a Filippo Mondelli, @Mascia80, Tatiana Andreoli, Federico Pellegrino, Anna Cappellini, @Molfettatkd, Elena Panta… - Italbasket : RT @giomalago: Complimenti a Filippo Mondelli, @Mascia80, Tatiana Andreoli, Federico Pellegrino, Anna Cappellini, @Molfettatkd, Elena Panta… - stepecci : RT @giomalago: Complimenti a Filippo Mondelli, @Mascia80, Tatiana Andreoli, Federico Pellegrino, Anna Cappellini, @Molfettatkd, Elena Panta… - Mascia80 : RT @giomalago: Complimenti a Filippo Mondelli, @Mascia80, Tatiana Andreoli, Federico Pellegrino, Anna Cappellini, @Molfettatkd, Elena Panta… -

Ultime Notizie dalla rete : Coni eletti

...degli: in base all'andamento di questo voto si può infatti intravedere un primissimo orientamento di quel succederà quando si deciderà chi, tra Malagò, Di Rocco e Bellutti, guiderà il...Questa mattina, a Roma, infatti si sono svolte le elezioni dei rappresentanti degli atleti in seno al Consiglio Nazionale2021 - 2024 e Filippo Mondelli è risultato il primo deglitra i ...Roma, 13 apr. (Adnkronos) - I tecnici, riuniti nel Salone d'Onore del Coni, hanno eletto i 4 rappresentanti di categoria per il Consiglio Nazionale ...Consiglio del CONI, eletti nove atleti: scelti Pellegrino, Mondelli, Imperio, Cappellini, Molfetta, Marrai, Pantaleo, Andreoli e Masciadri.