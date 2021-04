Comunali Roma | Calenda | “Letta vuole le primarie? Scelta legittima | ma le nostre strade si separano”

(Di martedì 13 aprile 2021) “Il dado è tratto.. A questo punto lesi“. È con queste parole che Carlo, leader di Azione e candidato sindaco di, ha annunciato la rottura del dialogo con il Partito democratico dopo che ieri il segretario Enricoha rilanciato leper individuare un candidato unico del centrosinistra all’appuntamento elettorale. “Crediamo che occorra smettere di parlare per mesi solo di Pd, coinvolgere i cittadini in modo trasversale e operare un rinnovamento di classe dirigente che letra correnti non garantiscono”, ha scritto su Twitter l’ex ministro. “Ci confronteremo sui programmi con apertura e reciproca disponibilità. Iniziamo oggi con webinar su Piano ...

Enrico Letta ha ribadito l'intenzione di procedere con le primarie del centrosinistra per ledi. Carlo Calenda , leader di Azione, ha commentato le dichiarazioni del segretario del PD tramite un tweet. Calenda ha spiegato senza mezzi termini che le primarie sono una scelta ...