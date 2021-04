Che fine ha fatto Alexei Navalny? (Di martedì 13 aprile 2021) (Photo by OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images)Nei mesi scorsi Alexei Navalny, l’oppositore politico di Vladimir Putin, era riuscito nel miracolo politico di far parlare di sé in tutto il mondo, compresa la sua Russia. Per Putin la nuova notorietà di Navalny è stata un grosso smacco. Il presidente russo ha una strategia precisa verso i suoi oppositori: fa finta che non esistano. Non li nomina nemmeno. Quando, prima dell’avvelenamento del 20 agosto 2020 con l’agente nervino novichok, Putin si trovava costretto a parlare di Navalny diceva “un certo blogger”. Dall’avvelenamento in poi l’appellativo è cambiato in “paziente berlinese”, ma intanto la fama di Alexei Navalny stava crescendo in modo incontrollabile. I video di Navalny che urla dal dolore nel suo aereo per Mosca, ... Leggi su wired (Di martedì 13 aprile 2021) (Photo by OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images)Nei mesi scorsi, l’oppositore politico di Vladimir Putin, era riuscito nel miracolo politico di far parlare di sé in tutto il mondo, compresa la sua Russia. Per Putin la nuova notorietà diè stata un grosso smacco. Il presidente russo ha una strategia precisa verso i suoi oppositori: fa finta che non esistano. Non li nomina nemmeno. Quando, prima dell’avvelenamento del 20 agosto 2020 con l’agente nervino novichok, Putin si trovava costretto a parlare didiceva “un certo blogger”. Dall’avvelenamento in poi l’appellativo è cambiato in “paziente berlinese”, ma intanto la fama distava crescendo in modo incontrollabile. I video diche urla dal dolore nel suo aereo per Mosca, ...

poliziadistato : A Ferrara 85enne, solo, percorre 2km con deambulatore per non perdere suo turno per vaccino anti #Covid19. Poliziot… - mannocchia : Abbiamo incontrato Bija alla fine del 2019, qui a Tripoli. Ottenemmo la prova che il visto che l’aveva portato in… - chetempochefa : “Mi sono portato la sedia perché non voglio fare la fine di Ursula. L’avete vista? Cara grazia che non le hanno fat… - luuurensa : RT @Giulio_Nosotti: Il classico operaio inglese oggi va a lavorare contento perché sa che a fine giornata se ne andrà al pub coi colleghi a… - Mariant70579853 : RT @albertomelloni: Ha detto bene Ranuccicalla fine: la chiesa non è questo mondo opaco di affaristi, che ronzano attorno a papi e cardinal… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Magaldi: strage di Stato, indagate Speranza e complici ...come Speranza - che hanno messo al primo posto la salute biologica e calpestato le libertà costituzionali - alla fine non si sono curati nemmeno della salute, come viene fuori dagli scandali che ...

Tradurre l'errore ... rossa, simile a quella di Hester, viene vista, alla fine del romanzo, sul petto del pastore protestante, padre illegittimo di Pearl. Da nessuna parte nel romanzo si dice che Scarlet Letter può ...

"Friends", al via la reunion. Ecco che fine hanno fatto i protagonisti Corriere della Sera Vaccinazioni, ora si punta sugli over 60 ma ogni regione ha la sua linea L’obiettivo è utilizzare 10mila delle 18mila dosi che saranno consegnate come primo stock per vaccinare ... Anche se il ministro della Salute Roberto Speranza prevede solo entro fine giugno la ...

II piano per un'Alitalia 'bonsai' nata da una crisi profonda "Io penso che questa sarà una settimana decisiva. Anche perché sono attese per la fine di aprile anche le sentenze per gli aiuti di Stato", ha spiegato intervenendo alla scuola di formazione politica ...

