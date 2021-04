Burioni | “Bar | teatri e ristoranti all’aperto | perché non riaprire subito?”

(Di martedì 13 aprile 2021) “I dati indicano che il contagio” da coronavirus “all’esterno è molto raro., con l’arrivo della bella stagione, nonbar,e pureall’esterno, non lesinando autorizzazioni?”. A scriverlo su Twitter è Roberto, virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Che poi sottolinea: “A me non dispiacerebbe cenare fuori o assistere a il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

Oggi il virologoha confermato che i dati del contagio all'aperto sono molto rari. E' probabilmente arrivato il momento di programmare la riapertura di, ristoranti e magari anche cinema e ......"I dati indicano che il contagio da Coronavirus all'esterno è molto raro - ha scritto su Twitter il virologo Roberto- perché, con l'arrivo della bella stagione, non riaprire subito, ...Potrebbe anche cadere il divieto di mobilità tra Regioni, ed entro luglio via libera alle fiere internazionali ...Per il governo maggio deve essere il mese delle riaperture. Ma come? Parola d'ordine, ripartire. Dopo un lungo periodo di divieti e lockdown - la Lombardia adesso in zona arancione è rimasta per quasi ...