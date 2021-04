Benno Neumair esce dall’isolamento. Ora è in cella con due detenuti noti alla cronaca nera italiana: chi sono (Di martedì 13 aprile 2021) Gli accertamenti tecnico-scientifici richiesti dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bolzano hanno confermato il racconto di Benno Neumair, il 30enne reo confesso dell’omicidio dei genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, uccisi e gettati nel fiume Adige il 4 gennaio. Una tragedia che ha visto l’arresto del ragazzo il 29 gennaio, come unico indagato e imputato per il duplice omicidio. Benno ha confessato l’omicidio dei genitori dopo il ritrovamento nell’Adige del corpo della madre Laura Perselli, ma la notizia è stata resa nota solo un mese dopo. “Avevamo litigato per i soliti motivi. Io volevo finirla lì ma lui continuava e allora…”, ha raccontato il 30enne. Raccontando di aver ucciso prima il padre, poi la madre, rientrata dopo aver fatto visita alla madre ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Gli accertamenti tecnico-scientifici richiesti dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bolzano hanno confermato il racconto di, il 30enne reo confesso dell’omicidio dei genitori, Petere Laura Perselli, uccisi e gettati nel fiume Adige il 4 gennaio. Una tragedia che ha visto l’arresto del ragazzo il 29 gennaio, come unico indagato e imputato per il duplice omicidio.ha confessato l’omicidio dei genitori dopo il ritrovamento nell’Adige del corpo della madre Laura Perselli, ma lazia è stata resa nota solo un mese dopo. “Avevamo litigato per i soliti motivi. Io volevo finirla lì ma lui continuava e allora…”, ha raccontato il 30enne. Raccontando di aver ucciso prima il padre, poi la madre, rientrata dopo aver fatto visitamadre ...

