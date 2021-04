Benedetto XVI ringrazia Francesco | “Un testo che arriva al cuore”

(Di martedì 13 aprile 2021) La gioia del Papa Emerito e la gratitudine, verso papa Bergoglio per l’ispirazione avuta per l’anno corrente offrendoci una potente protezione photo web source“Sono lieto che Papaha posto l’attenzione su San Giuseppe”. Con queste parole, papa Ratzinger, in un’intervista, ha espresso tutto il suo compiacimento per il momento di grazia e di preghiera L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Liberoquotidiano.it

Ma è anche inaccettabile che dopo le parole e la vaccinazione di papa Francesco e del suo predecessore Benedetto XVI alcuni cattolici alimentino strampalate fake news, nonostante la Congregazione per ... Nel 2003 venne scelto per la sede di Malta e, sempre in quell'anno, fu nominato nunzio apostolico in Libia. Il 28 luglio 2007 Benedetto XVI lo nominò Elemosiniere pontificio, un ruolo che ricoprì alla ...