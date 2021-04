Ascolti tv, regge la fiction “La Fuggitiva” (Di martedì 13 aprile 2021) Alle spalle ancora una volta “L’Isola dei Famosi” E’ andata in onda, ieri sera, lunedì 12 aprile, una nuova puntata della fiction Rai, con Vittoria Puccini, “La Fuggitiva”. Per quanto riguarda gli Ascolti, la serie, regge abbastanza anche al secondo appuntamento. Su Rai Uno registra 5.079.000 telespettatori pari al uno share del 20,8%. Nulla da fare per la nuova puntata serale de “L’Isola dei Famosi” che ottiene 3.439.000 telespettatori, share 19,9%. Per molti l’edizione è fiacca e gli opinionisti non reggono. Ottimi dati sono invece quelli di “Report” che su Rai 3 vola e ottiene 3.066.000 telespettatori pari a uno share del 12,1%, un dato importante più alto di Rai Due che con la pellicola Troppo Napoletano registra 1.100.000 telespettatori, share 4,3%. Su Italia 1 il film Fast & Furious 5 ha registrato un netto ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 aprile 2021) Alle spalle ancora una volta “L’Isola dei Famosi” E’ andata in onda, ieri sera, lunedì 12 aprile, una nuova puntata dellaRai, con Vittoria Puccini, “La”. Per quanto riguarda gli, la serie,abbastanza anche al secondo appuntamento. Su Rai Uno registra 5.079.000 telespettatori pari al uno share del 20,8%. Nulla da fare per la nuova puntata serale de “L’Isola dei Famosi” che ottiene 3.439.000 telespettatori, share 19,9%. Per molti l’edizione è fiacca e gli opinionisti non reggono. Ottimi dati sono invece quelli di “Report” che su Rai 3 vola e ottiene 3.066.000 telespettatori pari a uno share del 12,1%, un dato importante più alto di Rai Due che con la pellicola Troppo Napoletano registra 1.100.000 telespettatori, share 4,3%. Su Italia 1 il film Fast & Furious 5 ha registrato un netto ...

