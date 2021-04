Afroamericano ucciso a Minneapolis, l'agente voleva usare il taser (Di martedì 13 aprile 2021) “Nessuno è al di sopra della legge”. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden commenta in questo modo gli scontri che hanno visto di nuovo protagonista la città di Minneapolis, di nuovo a causa di un uccisione di un Afroamericano, di vent’anni, a causa della polizia. “Oggi”, continua Biden, “penso a Daunte Wright ed alla sua famiglia, al dolore, alla rabbia ed al trauma che l’America Nera vive ogni giorno. Mentre attendiamo un’indagine completa, sappiamo quello che serve per andare avanti: ricostruire la fiducia e assicurare la responsabilità”. Sono i giorni del processo George Floyd, che vede alla sbarra Derek Chauvin, sono giorni di tensione a Minneapolis. Duante Wright si trovava alla guida della sua auto con a bordo la ragazza, quando è stato fermato da una pattuglia della polizia a Brooklyn Center, un sobborgo a nord di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) “Nessuno è al di sopra della legge”. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden commenta in questo modo gli scontri che hanno visto di nuovo protagonista la città di, di nuovo a causa di un uccisione di un, di vent’anni, a causa della polizia. “Oggi”, continua Biden, “penso a Daunte Wright ed alla sua famiglia, al dolore, alla rabbia ed al trauma che l’America Nera vive ogni giorno. Mentre attendiamo un’indagine completa, sappiamo quello che serve per andare avanti: ricostruire la fiducia e assicurare la responsabilità”. Sono i giorni del processo George Floyd, che vede alla sbarra Derek Chauvin, sono giorni di tensione a. Duante Wright si trovava alla guida della sua auto con a bordo la ragazza, quando è stato fermato da una pattuglia della polizia a Brooklyn Center, un sobborgo a nord di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Polizia di Minneapolis ha sparato ed ucciso un ventenne afroamericano in un centro periferico della città, Brook… - fattoquotidiano : Minneapolis, identificata l’agente di polizia che ha ucciso il 20enne afroamericano. L’autopsia: “È omicidio”. Deci… - Corriere : Usa, 20enne nero ucciso per errore dalla polizia: esplode la protesta. Deciso il copri... - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Il presidente americano Joe Biden ha lanciato un appello alla calma dopo la morte del ragazzo af… - AvvMennillo : Daunte ucciso da una poliziotta che ha preso per sbaglio la pistola invece del taser. Scontri e arresti -