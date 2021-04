Wolfe è morto | Arbasino pure | per ritrarre Fulco Pratesi serve Fabio De Luigi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 12 aprile 2021) Recentemente ho conosciuto una signora che avevo già visto in un libro di prima che nascesse. Di ottima famiglia e ampi possedimenti, col nome che sapeva di gironi danteschi e il modo di chi non ha mai dovuto guadagnarsi niente, la signora era chiaramente uscita da “Radical chic”, l’articolo e poi libro in cui Tomraccontava una cena a casa di Leonard Bernstein. Ma il tratto decisivo nel farmi decidere il radicalscicchismo della signora è stato un altro. Stavo sciorinando il mio solito repertorio, ed ero arrivata al punto in cui sospiro che i radical chic, santo cielo, dovrebbero essere multimilionari con istanze politiche d’estrema sinistra, e invece in Italia l’aggettivo viene usato per definire insegnanti di lettere che dicano che forse è meglio non far affogare i profughi, mica la Giulia Maria Crespi. Ripetevo il mio compitino, e la signora mi guardava ...