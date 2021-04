Vaccini, De Luca non vuole procedere per fasce d’età: “Lavoreremo anche sui settori economici” (Di lunedì 12 aprile 2021) “La Campania è stata una Regione tra le più rigorose d’Italia, ma una cosa è il rigore, altro è la stupidità. Ho parlato con il commissario Figliuolo e gli ho detto che, una volta completati gli ultra 80enni, noi non intendiamo procedere esclusivamente per fasce d’età“. È quanto affermato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Benevento a margine dell’inaugurazione dello sportello Spazio Lavoro che sarà attivo in Confindustria. Il governatore ha specificato che la Campania “dedicherà la struttura pubblica per curare i fragili e le persone anziane, ma – ha aggiunto De Luca – Lavoreremo su due piani e Lavoreremo anche sui settori economici“. Secondo De Luca, infatti, procedendo “solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) “La Campania è stata una Regione tra le più rigorose d’Italia, ma una cosa è il rigore, altro è la stupidità. Ho parlato con il commissario Figliuolo e gli ho detto che, una volta completati gli ultra 80enni, noi non intendiamoesclusivamente per“. È quanto affermato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De, a Benevento a margine dell’inaugurazione dello sportello Spazio Lavoro che sarà attivo in Confindustria. Il governatore ha specificato che la Campania “dedicherà la struttura pubblica per curare i fragili e le persone anziane, ma – ha aggiunto Desu due piani esui“. Secondo De, infatti, procedendo “solo ...

