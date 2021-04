Un’autorete condanna il Benevento | vince il Sassuolo 1 a 0

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 12 aprile 2021) La partita traha chiuso questa sera la trentesima giornata di Serie A. A portare a casa i tre punti è la squadra di De Zerbi che1 a 0 al Vigorito. Dopo un primo tempo bloccato, a sbloccare il match, a pochi secondi dall'intervallo, una sfortunata autorete di Barba che nel tentativo di anticipare Raspadori colpisce male e devia nella propria porta. A propiziare l'errore del difensore sannita, però, c'è da sottolineare l'azione personale di Boga che si porta dietro tre difensori dele riesce a metter in mezzo il pallone che poi si deposita in rete. Nella ripresa la partita si apre e le occasioni fioccano da entrambe le parti con ilproiettato in avanti per cercare il pareggio e ilche approfitta degli spazi lasciati liberi. ...