UEFA, deadline per il pubblico agli Europei è venerdì (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo la speranza di settimana scorsa, tornano ad addensarsi le nuvole intorno allo Stadio Olimpico. La UEFA ha comunicato che la deadline per garantire ufficialmente e definitivamente la presenza del pubblico in occasione di Euro 2020 è venerdì 16 marzo, e non il 19. La data del 19 marzo è in realtà quella in cui L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo la speranza di settimana scorsa, tornano ad addensarsi le nuvole intorno allo Stadio Olimpico. Laha comunicato che laper garantire ufficialmente e definitivamente la presenza delin occasione di Euro 2020 è16 marzo, e non il 19. La data del 19 marzo è in realtà quella in cui L'articolo

Advertising

LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: UEFA, deadline per il pubblico agli Europei è venerdì - sportli26181512 : #Governance #Notizie UEFA, deadline per il pubblico agli Europei è venerdì: Dopo la speranza di settimana scorsa, t… - la_staxy : RT @rtl1025: ?? Le assicurazioni sulla presenza di pubblico allo stadio per gli #Europei di giugno vanno fornite all'#Uefa entro e non oltre… - OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: UEFA, deadline per il pubblico agli Europei è venerdì - laZuck64 : RT @CalcioFinanza: UEFA, deadline per il pubblico agli Europei è venerdì -