Tiki Taka stasera in tv | ospiti | canale | orario e diretta streaming

(Di lunedì 12 aprile 2021) Torna il consueto appuntamento con “– La Repubblica del pallone“, in onda questa sera, lunedì 12 aprile, su Italia 1 alle ore 23.50. Tra glinel salotto di Piero Chiambretti, l’attore e regista teatrale Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto. Non mancheranno poi i commenti di Ivan Zazzaroni (direttore del Corriere dello Sport), Xavier Jacobelli (direttore di Tuttosport), Andrea Di Caro (vicedirettore de La Gazzetta dello Sport), Giuseppe Cruciani, Massimo Mauro, Pascal Vicedomini, Pasquale Bruno, Ciccio Graziani, Francesco Oppini, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma. SportFace.

FootballAndDre1 : @Pablopava1 Non li ho visti.. Vedrò a pranzo sky sport e stasera Tiki Taka perché fa ridere - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento con "Tiki Taka – La Repubblica del pallone" su Italia 1

In una puntata della trasmissione "" la modella ha dichiarato al conduttore Piero Chiambretti di aver ricevuto il corteggiamento piuttosto insistente dal giocatore di calcio argentino ...Fino a '', a 'Quelli che il calcio' e a molti altri ancora. Ma siete curiosi di sapere che lavoro faceva prima del suo debutto sul piccolo schermo? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, ...Lunedì 12 aprile 2021, su Italia 1 alle ore 23.50, torna con un nuovo appuntamento con “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”. Tra gli ospiti di Piero Chiambretti, l’attore e regista teatrale ...Il Real Madrid batte il Barcellona per 2-1 nel Clasico decisivo per la Liga. Chi sono i protagonisti in positivo e in negativo della partita?