Salvini non vuole i vaccini ai detenuti in Lazio e in Campania ma in Lombardia hanno iniziato da marzo (Di lunedì 12 aprile 2021) Matteo Salvini non vuole i vaccini ai detenuti in Lazio e Campania. Ma non sa che in Lombardia e in Veneto hanno cominciato a farli da marzo. Ieri il segretario della Lega è andato all'attacco dei governatori Nicola Zingaretti e Vincenzo De Luca perché hanno deciso di vaccinare con Johnson & Johnson i carcerati e non gli anziani, secondo lui. Il garante dei detenuti gli ha risposto su Twitter: "A Salvini non far sapere che in Lombardia e Veneto le vaccinazioni Covid-19 sono iniziate a marzo", ha scritto Stefano Anastasìa su Twitter. Il leader della Lega, intervistato dal Giornale, si è detto invece soddisfatto e fiducioso dopo la richiesta del pm ...

