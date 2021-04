Sacchi | “Complimenti a Conte e all’Inter | scudetto già vinto Ora bisogna pensare all’Europa”

Advertising

MilanWorldForum : Sacchi e i complimenti all'Inter per lo scudetto Le dichiarazioni -) - MilanWorldForum : Sacchi e i complimenti all'Inter per lo scudetto Le dichiarazioni -) - sportface2016 : Sacchi non ha dubbi: 'Complimenti all'Inter e a Conte. Questo Scudetto è già vinto' - TuttoMercatoWeb : Sacchi: 'Complimenti a Conte e all'Inter, Scudetto già vinto. Adesso entri nella storia' - FcInterNewsit : Sacchi: 'Record del mio Milan superato? Complimenti all'Inter. Stimo così tanto Conte che gli chiedo di più' -

Ultime Notizie dalla rete : Sacchi Complimenti

TUTTO mercato WEB

Ha ricevuto idi. Allena da oltre trent'anni ma non è un passatista. Sarebbe un balsamo per una piazza troppo divisa La scintilla è scoccata leggendo qui sul Napolista l'analisi tattica di ...... 'Non sono, ma una forma di violenza che crea molto disagio'. Stessa posizione netta ... ossia Chiara Ferragni : Maria Silviasul Corriere della sera il 10 aprile dà conto di come, ...“Complimenti all’Inter, e complimenti a Conte: sono un estimatore di Antonio, ma considero questo scudetto già vinto, sto già pensando al futuro. Lui ha le qualità per superare l’esame dell’Europa e d ...Ha ricevuto i complimenti di Sacchi. Non è un passatista eppure allena da oltre trent'anni. Sarebbe un balsamo per una piazza troppo divisa ...