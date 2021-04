Roma: «Voglio tornare a casa». 82enne scappa sull’Ospedale, rintracciato in stato confusionale sulla Colombo (Di lunedì 12 aprile 2021) Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XIV Gruppo Monte Mario, hanno ritrovato ieri pomeriggio un uomo che aveva deciso di allontanarsi dell’ospedale per fare rientro presso la sua abitazione. Erano circa le 16.30, quando il personale lo ha scorto, barcollante e in stato confusionale, con lo sguardo perso nel vuoto e una borsa alla mano, sul ciglio stradale di Via Cristoforo Colombo. Leggi anche: Roma: «Volevo tornare dal mio cagnolino». Fugge dall’Ospedale, trovata in pigiama in stato confusionale a Ponte Milvio Roma: 82enne salvato dalla Polizia Locale I caschi bianchi, notando subito che l’uomo corrispondeva alla descrizione di una persona scomparsa, di cui poco prima era stata diffusa una nota ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) Gli agenti della Polizia Locale diCapitale del XIV Gruppo Monte Mario, hanno ritrovato ieri pomeriggio un uomo che aveva deciso di allontanarsi dell’ospedale per fare rientro presso la sua abitazione. Erano circa le 16.30, quando il personale lo ha scorto, barcollante e in, con lo sguardo perso nel vuoto e una borsa alla mano, sul ciglio stradale di Via Cristoforo. Leggi anche:: «Volevodal mio cagnolino». Fugge dall’Ospedale, trovata in pigiama ina Ponte Milviosalvato dalla Polizia Locale I caschi bianchi, notando subito che l’uomo corrispondeva alla descrizione di una persona scomparsa, di cui poco prima era stata diffusa una nota ...

