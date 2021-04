Roma | l’incidente si tinge di “giallo” | si schianta col furgone contro le auto in sosta | poi sparisce nel nulla

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 aprile 2021) Sono ancora in corso gli accertamenti della Polizia Locale su un incidente avvenuto sabato sera intorno alle 21.00 in zona La Rustica. Un, un Fiat Scudo, si ètoquattroindanneggiandole. Ma il conducente del mezzo, all’arrivo degli agenti (e anche dei residenti scesi in strada per capire cosa stesse succedendo), si era già dileguato. E’ accaduto in Via Delia. Nessuno è rimasto ferito nella circostanza. I cachi bianchi del V Gruppo Casilino sono al lavoro per risalire al proprietario del mezzo. su Il Corriere della Città.