Ristoratori in piazza a Roma: scontri, fumogeni e bomba carta. I manifestanti: «Libertà, libertà» (Video) (Di lunedì 12 aprile 2021) scontri, fumogeni e bombe carta alla manifestazione organizzata dal movimento dei Ristoratori "Io Apro" a Roma. (GUARDA Video dell'Adnkronos). Ci sono state alcune cariche di alleggerimento da parte delle forze dell'ordine per respingere il tentativo di alcuni manifestanti di forzare il blocco per raggiungere Montecitorio. Ristoratori in piazza: Roma blindata Centro di Roma è stato blindato e tutte le ztl chiuse per evitare assembramenti durante la manifestazione non autorizzata davanti a Montecitorio. Chiusi tutti gli ingressi che portano alla piazza di Montecitorio e i manifestanti si sono raggruppati a piazza San Lorenzo in Lucina e poi a ...

borghi_claudio : @AntiPUDE @fesx87 @fdragoni @Capezzone @LaVeritaWeb Scusi, cosa non ha capito del mio tweet precedente? Io INSISTO… - ilriformista : #IoApro Scontri e petardi alla protesta dei ristoratori: In 500 in piazza San Silvestro con le manette ai polsi: 'V… - VittorioSgarbi : In governo di matti. - argentofisico : RT @cris_cersei: I ristoratori sono stati tutti bloccati ai caselli, stazioni, ecc. In piazza c'è praticamente solo Casapao a favor di tele… - CuttaiaTonino : RT @CasaPoundItalia: @MarsellaLuca #CasaPound:”con i ristoratori di #ioapro abbiamo provato a raggiungere Montecitorio ma ci è stato detto… -