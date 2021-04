Riforma pensioni 2021 | ultime su quota 102 e proposte Cisl | Parla Ganga

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 12 aprile 2021) In questi giorni si é a lungoto della proposta di Alberto Brambilla, presidente centro studi e ricerche itinerari previdenziali, che é tornato are del superamento di100 e del modo per farlo, partendo dall’istituzione della102. Per Brambilla la100 é da bocciare in toto, ed é da non confermare assolutamente alla scadenza. Tra lequella riguardante i lavoratori con problemi di salute, i lavoratori gravosi per i quali chiede l’istituzione di fondi di solidarietà per industria, commercio, artigianato, agricoltura, anticipo 62 anni con almeno 35 di contributi versati. Una sorta di prepensionamento. Poi chiede unaper tutti gli altri lavoratori 67 anni e 20 di contributi, mantenendo la pensione di vecchiaia, e la ...