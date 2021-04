**Ricerca: Carrozza, ‘essere prima donna alla guida del Cnr è sfida senza precedenti’** (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Sono felice ed emozionata per la nomina a Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ringrazio la ministra Messa e il Comitato di Selezione per la fiducia riposta nella mia persona. Essere la prima donna alla guida del più importante e grande centro di ricerca del Paese è una sfida e una responsabilità senza precedenti. Ma anche un cambio di passo e di prospettiva”. Ad affermarlo è la neo presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza dopo la sua nomina da parte del ministro dell’Università e della Ricerca. “Confido sull’aiuto e sulla collaborazione di tutte le ricercatrici e ricercatori dell’Ente, sulle loro preziose indiscusse competenze e sul loro entusiasmo. Insieme dobbiamo riportare al centro dell’attenzione sociale, economica e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Sono felice ed emozionata per la nomina a Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ringrazio la ministra Messa e il Comitato di Selezione per la fiducia riposta nella mia persona. Essere ladel più importante e grande centro di ricerca del Paese è unae una responsabilitàprecedenti. Ma anche un cambio di passo e di prospettiva”. Ad affermarlo è la neo presidente del Cnr, Maria Chiaradopo la sua nomina da parte del ministro dell’Università e della Ricerca. “Confido sull’aiuto e sulla collaborazione di tutte le ricercatrici e ricercatori dell’Ente, sulle loro preziose indiscusse competenze e sul loro entusiasmo. Insieme dobbiamo riportare al centro dell’attenzione sociale, economica e ...

Advertising

TgLa7 : Maria Chiara Carrozza è presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). E' la prima presidente donna nella… - LVinegar : RT @NicolaCorda: Maria Chiara Carrozza è la nuova presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). E' la prima donna nella storia a… - xspidermommy : RT @rtl1025: ?? Maria Chiara #Carrozza è presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (#Cnr) e che sarà in carica per i prossimi quattr… - Siciliano741 : RT @AnsaScienza: #Ricerca: #MariaChiaraCarrozza presidente del #Cnr, è la prima donna nella storia dell'ente. Sarà in carica per i prossimi… - jimihendrix1980 : Ricerca: Carrozza presidente del Cnr, è la prima donna nella storia dell'ente -