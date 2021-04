Recuperate a Genova opere in marmo rubate in chiesa a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Erano state messe in vendita da una nota casa d’asta genovese, su incarico di un antiquario della Capitale, le due lesene inpolicromo del Settecento trafugate nel 1991 dall’altare maggiore dellapartenopea di Santa Maria delle Grazie a Capo. A scoprirlo sono stati i carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) diche, coordinati dalla Procura di, hanno anche identificato l’antiquario. Alle 10,30 di domani ledai militari saranno consegnate dal comandante del Nucleo, il maggiore Giampaolo Brasili, nelle mani del direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi diAdolfo Russo. Fondamentale, per ...