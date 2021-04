Raggi di ignoranza. Il sindaco di Roma scambia l’arena di Nimes per il Colosseo (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr – Raggi di ignoranza, tra una gaffe e un’assurda trovata, “la sindaca” della Capitale ci ha ormai abituato a sparate raggelanti. Ma si può spacciare l’arena di Nimes per il Colosseo? Suvvia, non si confonderebbe neppure un alunno delle elementari. Eppure l’ardua, quanto imbarazzante, impresa è riuscita nientemeno che al primo cittadino di Roma. Pare incredibile, non fosse avvilente, che il sindaco della capitale sia riuscito a prendere un tale abbaglio. E invece Virginia Raggi ha colpito ancora, nel senso che ha pensato bene (si fa per dire, e ridere) di pubblicare sui social un video in cui sponsorizza la Ryder Cup 2023 di Roma. #Colosseo:Perché la sindaca di Roma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 aprile 2021), 12 apr –di, tra una gaffe e un’assurda trovata, “la sindaca” della Capitale ci ha ormai abituato a sparate raggelanti. Ma si può spacciarediper il? Suvvia, non si confonderebbe neppure un alunno delle elementari. Eppure l’ardua, quanto imbarazzante, impresa è riuscita nientemeno che al primo cittadino di. Pare incredibile, non fosse avvilente, che ildella capitale sia riuscito a prendere un tale abbaglio. E invece Virginiaha colpito ancora, nel senso che ha pensato bene (si fa per dire, e ridere) di pubblicare sui social un video in cui sponsorizza la Ryder Cup 2023 di. #:Perché la sindaca di...

