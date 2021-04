Pontecagnano Faiano | artificieri fanno brillare colpo da mortaio della Seconda Guerra Mondiale

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono stati direttamente i carabinieri del nucleodel comando provinciale di Salerno ad essere intervenuti nella serata di ieri nel complesso residenziale “Villaggio del Sole”, trae Salerno, a seguito del rinvenimento in un giardino privato di un ordigno bellico risalente alla, undadi 30 centimetri. Allarmati dal ritrovamento i residenti hanno chiesto l’intervento dei carabiniericompagnia di Battipaglia che hanno optato per agire subito senza aspettare l’intervento dell’esercito per porre subito in sicurezza l’area. L’ordigno è stato così reso innocuo grazie all’intervento tempestivo del nucleo ...

