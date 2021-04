Playstation 4 | un video dimostra che la questione batteria non è una fake! impossibile avviare i giochi

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il problema legato alladi4, di cui vi avevamo già parlato a questo link sembra abbia un riscontro. Unche è. La colpa sarebbe dei trofei, che richiedono una sincronizzazione delladell’orologio interna con i server di Sony affinché possano funzionare a dovere. L’errore riportato sarebbe talmente grave da causare potenzialmente una corruzione di tutti i dati e da impedire di poter effettivamentequalunque gioco a nostra disposizione, a meno di non essere connessi al PSN. Naturalmente non è un problema che colpirebbe oggi i giocatorima si tratta di un fattore di cui prima o poi tutti gli utenti ...

Advertising

Sugalitto : MANOOOOOOOOO - AgainAjin : RT @Blessudo_Kiddo: PICCOLO! - ChrisAbsynth : Totto #PS4share - TheoMimouni : piece controle - ClanNiqa : Ultra2 #PS4share -

Ultime Notizie dalla rete : Playstation video

Spaziogames.it

... che sarà resa disponibile 'su Apple Tv app, Amazon Prime, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV,Store, Microsoft Film & TV' a partire dal 22 aprile prossimo, arriverà ...... ve le elenchiamo: - Ricariche perStore - AbbonamentiPlus e...99 LINK - 30 giorni di prova gratuita di Prime , Prime, Music Unlimited e Kindle Unlimited - ...Joe Biden ha deciso di far fronte alla scarsa disponibilità di console next gen stanziando 50 miliardi per il settore tecnologico.DualSense di PS5 è disponibile per 79,99 Euro insieme a 20 Euro di ricarica PlayStation Network. Sul sito di Unieuro è possibile vedere tutte le offerte del nuovo volantino.