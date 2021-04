Perugia-Civitanova, Finale Scudetto Playoff volley: programma, orari, tv, streaming, date (Di lunedì 12 aprile 2021) La Finale Scudetto di volley maschile sarà tra Perugia e Civitanova. Le due grandi favorite della vigilia sono giunte all’atto conclusivo dei Playoff, al termine di un cammino diametralmente opposto. Gli umbri hanno eliminato Milano con sofferenza (2-1) e poi hanno dovuto sudare per chiudere i conti conto Monza (3-0), mentre i marchigiani sono stati chiamati ad affrontare le altre due corazzate del massimo campionato italiano ovvero Modena (2-0) e Trento (3-1 in rimonta). Ora le due candidate al tricolore si troveranno nuovamente una di fronte all’altra, pronte a darsi battaglia per il titolo. Si preannuncia una serie estremamente combattuta, avvincente e appassionat. Il confronto sarà al meglio delle cinque partite: chi ne vince tre conquista lo ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Ladimaschile sarà tra. Le due grandi favorite della vigilia sono giunte all’atto conclusivo dei, al termine di un cammino diametralmente opposto. Gli umbri hanno eliminato Milano con sofferenza (2-1) e poi hanno dovuto sudare per chiudere i conti conto Monza (3-0), mentre i marchigiani sono stati chiamati ad affrontare le altre due corazzate del massimo campionato italiano ovvero Modena (2-0) e Trento (3-1 in rimonta). Ora le due candial tricolore si troveranno nuovamente una di fronte all’altra, pronte a darsi battaglia per il titolo. Si preannuncia una serie estremamente combattuta, avvincente e appassionat. Il confronto sarà al meglio delle cinque partite: chi ne vince tre conquista lo ...

