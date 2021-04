Pedopornografia on line, due arresti in Toscana e 22 indagati in tutta Italia (Di lunedì 12 aprile 2021) Due persone sono state arrestate e altre 22 indagate nell'ambito di un'indagine contro la Pedopornografia online condotta dalla polizia postale di Firenze e coordinata dalla procura fiorentina. Gli ... Leggi su lanazione (Di lunedì 12 aprile 2021) Due persone sono state arrestate e altre 22 indagate nell'ambito di un'indagine contro laoncondotta dalla polizia postale di Firenze e coordinata dalla procura fiorentina. Gli ...

