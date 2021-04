**Pd: Letta, ‘per me giovani ossessione, se non li riporto nel partito avrò fallito’** (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Se non riuscirò a riportare i giovani nel Pd, a non avere una classe dirigente giovane, io avrò fallito. Anche se vincerò le elezioni” ma la percentuali di giovani che votano Pd sarà bassa “avrò fallito. Per me questa è un’ossessione”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Se non riuscirò a riportare inel Pd, a non avere una classe dirigente giovane, iofallito. Anche se vincerò le elezioni” ma la percentuali diche votano Pd sarà bassa “fallito. Per me questa è un’”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a Radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

