Patrick Dempsey a Roma per la Formula E con gli amici "Diavoli" Alessandro Borghi e Guido Brera (Di lunedì 12 aprile 2021) L'arrivo di Patrick Dempsey a Roma la scorsa settimana era dovuto alle riprese della seconda stagione di Diavoli, la serie originale Sky tratta dal Romanzo di Guido Maria Brera, ma nella Capitale l'attore dei Maine ha potuto dedicare tempo alla sua grande passione per le corse e i motori. Lo scorso weekend Patrick Dempsey a Roma ha preso parte al campionato di Formula E World Championship 2020/2021 sul circuito urbano dell'EUR, seguendo da vicino la gara del Team Porsche/Tag Heuer, di cui è testimonial: l'attore ha testato una delle auto su strada e ha sostenuto i piloti della squadra, per poi godersi l'ospitalità di Tag Heuer, marchio di orologi cronometrista ufficiale dell'E-Prix.

