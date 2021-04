Papà uccide i figli di 8 e 6 anni | ' Non voleva vederli con il nuovo compagno della ex'

(Di lunedì 12 aprile 2021) S i traveste da poliziotto davanti aidicendo loro di giocare a guardie e ladri e poi li. L'uomo conosciuto come Semir. A, ha brutalmente soffocato i suoi bambini per punire la sua ex ...

S i traveste da poliziotto davanti ai figli dicendo loro di giocare a guardie e ladri e poi li. L'uomo conosciuto come Semir. A, ha brutalmente soffocato i suoi bambini per punire la sua ex moglie per averlo lasciato. Vittime innocenti del suo piano di vendetta sono stati Jamal, 8 anni, ...... che a noi non rafforza ma... ma soprattutto siamo costretti per lo stesso motivo a ... accompagnati dalla mamma o dalseduti sulla panchina col telefonino in mano, preferireste di gran lunga ...