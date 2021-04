Pallanuoto Olimpiadi | calendario Tokyo 2021 | programma | orari | tv | date

(Di lunedì 12 aprile 2021) Domenica 21 febbraio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove si è disputato il Preolimpico maschile di, al termine della manifestazione, si è svolto il sorteggio dei gironi dei tornei olimpici femminile e maschile. Il Settebello era testa di serie assieme alla Spagna tra gli uomini, dunque l’Italia era già certa di evitare gli iberici. Avversarie degli azzurri nella prima fase a gironi a, nel Gruppo A, saranno Ungheria, Stati Uniti, Sudafrica, Grecia e Giappone. Nel Gruppo B sono state inserite Spagna, Serbia, Australia, Kazakistan, Montenegro e Croazia. Nel torneo femminile, invece, sono state inserite nel Gruppo A Australia, Sudafrica, Paesi Bassi, Spagna e Canada, e nel Gruppo B Russia, Cina, Ungheria, Stati Uniti e Giappone. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming in abbonamento su FINA TV, mentre le gare del Settebello ...

