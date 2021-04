Overwatch | The Art of Overwatch Vol 2 è uno splendido artbook in arrivo in autunno

(Di lunedì 12 aprile 2021) Dark Horse sta rivisitando il mondo dicon un altro approfondito art book. Ma oltre al già annunciato Art ofVol. 2, Dark Horse pubblicherà anche una versione Deluxe Edition con tutte le caratteristiche che i collezionisti si aspettano. Come ci si potrebbe aspettare, The Art ofVol. 2 è progettato come un compagno del primo libro. Questo volume copre tutte le novità del gioco dal 2017 ad oggi, concentrandosi sui nuovi personaggi come Doomfist ed Echo e le modalità più recenti, i livelli, le skin e le cinematiche aggiunte al gioco. Il libro è scritto dallo scrittore senior di Blizzard Matt Burns e presenta molti commenti degli sviluppatori e altri dettagli dietro le quinte sull'evoluzione di. Per quanto riguarda ...

