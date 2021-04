Municipio XI, Lega: ladri al nido in via degli Irlandesi (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Durante la notte appena trascorsa, presso il nido Irlandesi c’e’ stato un furto al suo interno. Ignoti, mediante l’effrazione della porta della cucina, hanno scassinato la macchina distribuzione del caffe’ e dopo averla forzata hanno prelevato il denaro”. A denunciarlo sono Fabrizio Santori e Monica Picca, del direttivo Lega Roma, e Daniele Catalano gia’ Capogruppo Lega Municipio XI. “Dopo il caso della scuola la ‘Torta in Cielo’ a Montecucco, recentemente finita vittima dei ladri, anche qui assistiamo inermi a questi fenomeni criminogeni che ledono la percezione di sicurezza delle famiglie che frequentano la scuola e dei cittadini.” “Non capiamo perche’ l’Amministrazione non si attivi subito con la Regione per installare sistemi di video sorveglianza in tutte le scuole di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Durante la notte appena trascorsa, presso ilc’e’ stato un furto al suo interno. Ignoti, mediante l’effrazione della porta della cucina, hanno scassinato la macchina distribuzione del caffe’ e dopo averla forzata hanno prelevato il denaro”. A denunciarlo sono Fabrizio Santori e Monica Picca, del direttivoRoma, e Daniele Catalano gia’ CapogruppoXI. “Dopo il caso della scuola la ‘Torta in Cielo’ a Montecucco, recentemente finita vittima dei, anche qui assistiamo inermi a questi fenomeni criminogeni che ledono la percezione di sicurezza delle famiglie che frequentano la scuola e dei cittadini.” “Non capiamo perche’ l’Amministrazione non si attivi subito con la Regione per installare sistemi di video sorveglianza in tutte le scuole di ...

