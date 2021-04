Motta torna con il video di “E poi finisco per amarti” (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Da oggi è online il video di “E poi finisco per amarti”, il primo contenuto inedito che anticipa l’uscita di “Semplice” il terzo album di Motta che verrà pubblicato il 30 aprile da Sugar. “E poi finisco per amarti” è il primo tassello di un disco che racconta un nuovo percorso di crescita sia personale sia artistico di Motta, che cerca di far pace con le sue contraddizioni attraverso un processo di semplificazione e di ritorno alle cose semplici. Riparte dall’attenzione nei confronti delle piccole cose, dall’importanza di ogni attimo vissuto, dalla quotidianità in quanto dimensione che sfugge, ma sempre presente e fondamentale per quel che sarà. A differenze dei suoi precedenti lavori, il suo volto non compare in copertina: siamo a una sintesi che è in sé una ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Da oggi è online ildi “E poiper”, il primo contenuto inedito che anticipa l’uscita di “Semplice” il terzo album diche verrà pubblicato il 30 aprile da Sugar. “E poiper” è il primo tassello di un disco che racconta un nuovo percorso di crescita sia personale sia artistico di, che cerca di far pace con le sue contraddizioni attraverso un processo di semplificazione e di ritorno alle cose semplici. Riparte dall’attenzione nei confronti delle piccole cose, dall’importanza di ogni attimo vissuto, dalla quotidianità in quanto dimensione che sfugge, ma sempre presente e fondamentale per quel che sarà. A differenze dei suoi precedenti lavori, il suo volto non compare in copertina: siamo a una sintesi che è in sé una ...

