Moni Ovadia | ”Tampone per entrare a teatro? Ipotesi delirante e ridicola”

Advertising

ladymarcinkus : imparando lo yiddish su duolingo perché il francescone mio padre travestito da moni ovadia mi punta una pistola alla tempia - minimoterrestre : RT @MicScianca: La Passione di Cristo, dell'Uomo, del Teatro. h23.25 a Retroscena @TV2000it 'Passio Christ' con Michele Placido e Moni Ovad… - MarioPlacidini : RT @MicScianca: La Passione di Cristo, dell'Uomo, del Teatro. h23.25 a Retroscena @TV2000it 'Passio Christ' con Michele Placido e Moni Ovad… - angprimamang : RT @FiorellaMannoia: Sono felice di aver partecipato a questa iniziativa che divulga nelle scuole la storia del femminismo e la condizione… - esterbaum : RT @MicScianca: La Passione di Cristo, dell'Uomo, del Teatro. h23.25 a Retroscena @TV2000it 'Passio Christ' con Michele Placido e Moni Ovad… -

Ultime Notizie dalla rete : Moni Ovadia

Adnkronos

... dopo un attento lavoro di restyling, l'Auditorium è diventato un teatro con 400 posti a sedere che in questi anni ha ospitato artisti del calibro di Uto Ughi,, Paul Crabb, Marcello ...... dopo un attento lavoro di restyling, l'Auditorium è diventato un teatro con 400 posti a sedere che in questi anni ha ospitato artisti del calibro di Uto Ughi,, Paul Crabb, Marcello ...Si può fare quello che si vuole se c'è la volontà''. Così Moni Ovadia all'Adnkronos sull'ipotesi di riaprire i teatri con l'obbligo di fare un tampone non più di 48 ore prima dell'evento. ''Allora ...E, se questa affermazione vale in generale, vale a fortiori dopo i danni causati dal Covid; danni prodotti nelle anime e nella psicologia dei più piccoli, che sono il nostro futuro – dichiarano ...