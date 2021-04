Minneapolis | polizia uccide un altro 20enne afroamericano | nuovi scontri nella notte Sindaco impone il coprifuoco

(Di lunedì 12 aprile 2021) Mentre asi svolge il processo a Derek Chauvin, l’agente accusato della morte di George Floyd,città tornano le tensioni tra la comunità afroamericana e la. Nel primo pomeriggio Daunte Wright,di colore, è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco dai poliziotti locali a Brooklyn Center, una zona periferica della città. Quando si è diffusa la notizia sono esplose nuove proteste della comunità afroamericana locale nei confronti delle forze dell’ordine, conin strada e l’intervento delle squadre in tenuta antisommossa. Secondo la ricostruzione della, un agente ha fermato un’auto per violazioni del codice della strada e si sono accorti che aveva un mandato di arresto in sospeso. A quel punto, dicono, il conducente del veicolo voleva ...

Agenzia_Ansa : La Polizia di Minneapolis ha sparato ed ucciso un ventenne afroamericano in un centro periferico della città, Brook… - MediasetTgcom24 : [AGGIORNAMENTO] Scontri a Minneapolis dopo l'uccisione di un afroamericano: il sindaco impone il coprifuoco… - eziomauro : Usa, la polizia uccide nero a Minneapolis: nuove proteste - sarascorpi0 : RT @hwngtve: tw // police brutalit, racism #DaunteWright, un padre di 20 anni di due anni, è stato ucciso dalla polizia a Brooklyn Center… - yuna_hikari : RT @ilpost: A Minneapolis ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia dopo che un ragazzo nero era stato ucciso da un agente https://t… -

Un ventenne afroamericano è stato ucciso da un agente dia Brooklyn Center, cittadina a 15 chilometri da, dove è in corso in queste settimane il processo per l'omicidio di George Floyd, divenuto un simbolo delle proteste di Black Lives ...uccide ragazzo nero Stando alladi Brooklyn Center, l'episodio ha avuto luogo domenica pomeriggio poco prima delle 14 ora locale, quando un agente ha fermato un'auto per violazioni ...La Polizia di Minneapolis ha sparato ed ucciso un ventenne afroamericano in un sobborgo della città, Brooklyn Center, e l’episodio ha innescato nuove proteste contro le forze dell’ordine, proprio ment ...Ragazzo afroamericano ucciso dalla polizia, scontri a Minneapolis. Scontri a Minneapolis e Brooklyn Center, il movimento Black Lives Matter protesta contro la morte di un ventenne afroamericano. Centi ...